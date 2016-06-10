Пекин, 10 июня, 2016, 05:00 — ИА Регнум. 9 июня примерно в 16:30 по местному времени на реке Миньцзян в районе округа Миньхоу в провинции Фуцзянь потерпела крушение лодка с 36 гражданами КНР на борту. Прибывшим на место ЧП спасателям удалось спасти 33 человек, судьба еще 3 граждан остается неизвестной.

mapio.net Река Миньцзян

В настоящий момент в поиске пропавших задействованы 8 спасательных катеров и более 160 человек. Активную помощь спасателям оказывают местные жители, которые прочесывают местность в поисках следов пропавших людей, пишет «Сина синьвэнь».

Трагедия произошла во время празднования традиционного китайского праздника Дуаньу, также известного как «праздник драконьих лодок». По традиции, в этот день жители Китая соревнуются в гонках на лодках, выполненных в форме дракона. Как сообщают очевидцы, одна из лодок перевернулась во время заплыва по реке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 июня в провинции Сычуань произошло крушение 40-местного катера, в результате которого 10 человек погибли, еще 5 пассажиров числятся пропавшими без вести.