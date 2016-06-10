Якутск, 10 июня, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Два новых лесных пожара возникли на территории Якутии за последние сутки. Один их них достигает 30 га и находится в природном парке Ленские столбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента республики по лесным отношениям.

lenskiestolby.ru Ленские столбы

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Кроме того, тушат лес на участке площадью 3 гектара в Мегино-Кангаласском районе Якутии. В ликвидации лесных пожаров республики задействованы 23 десантника и 17 парашютистов пожарной службы Авиалесоохраны, а также 7 человек, мобилизованных из числа местного населения и 8 работников лесной охраны.

С начала пожароопасного периода в Якутии зарегистрировано 50 лесных пожаров на общей площади 1043,80 га. На территории шести муниципалитетов республики объявлен особый противопожарный режим. Он действует в Среднеколымском, Чурапчинском, Верхневилюйском, Усть-Майском, Таттинском и Горном районах. Во время действия этого режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии для тушения лесных пожаров нет ни денег, ни работников, ни техники, заявлял заместитель руководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон.

«Ежегодно для исполнения переданных полномочий с федерального бюджета в виде субвенций выделяется порядка 400 млн руб. В текущем году на мероприятия по авиамониторингу и тушению лесных пожаров выделено 71 млн руб», — отметил Джулустан Хон, пояснив, что для того, чтобы нормально тушить пожары республике необходимо 2,5 млрд. рублей ежегодно.