Таллахасси, США, 10 июня, 2016, 04:51 — ИА Регнум. В США 45-летнюю жительницу штата Калифорния подозревают в попытке незаконно продать в Китай техническую документацию и двигатели для военной авиации, сообщает Reuters.

gawkerassets.com Испытания новейшего двигателя

Обвинения в попытке контрабанды в Китай документации и силовых установок истребителей F-35, F-22 и F-16, а также беспилотника, гражданке США предъявил суд в штате Флорида.

Для этого Вэнькся Ман вступила в сговор с гражданином Китая. Приговор женщине будет озвучен 19 августа. Минюст США уточняет, что ей грозит до 20 лет тюрьмы.