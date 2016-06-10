Вашингтон, 10 июня, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил журналистам на брифинге 9 июня, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) официальные лица США не появятся.

Цитата из м/ф «Смешарики.». реж Денис Чернов, Илья Максимов, Джангир Сулейманов, .... 2003-2012. Россия Бойкот

По его словам, власти США не будут присутствовать на форуме «ни на каком уровне». Что касается представителей бизнеса, Тонер напомнил, что компании, работающие с Россией, несут экономические и репутационные риски.

Позиция Госдепа США заключается в том, что до тех пор, пока Москва «не выполнит обязательства по Минским соглашениям», вести бизнес и иные отношения с Россией в обычном режиме невозможно.

Не одобряет Вашингтон и действия главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который ранее заявил об участии в Петербургском международном экономическом форуме. «Мы считаем, что это дает неверный сигнал», — сказал дипломат.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. В программу предстоящего форума, который будет проходить с 16 по 18 июня, включено 72 мероприятия, среди которых пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.