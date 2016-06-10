Петропавловск-Камчатский, 10 июня, 2016, 04:36 — ИА Регнум.



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На Камчатке, где на территории детского сада 9 июня нашли тело новорожденного ребенка, начались поиски женщины, которая родила малыша, а потом закопала его в клумбе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР, уже возбуждено уголовное дело.

Оно расследуется по факту убийства матерью новорожденного ребенка. «Сейчас, во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД осуществляется работа по установлению матери обнаруженного ребенка», — сказали в СКР, отметив, что из-за гнилостных изменений, высказаться о предположительной давности и причине смерти новорожденного, пока не представляется возможным.

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Как сообщало ИА REGNUM, труп младенца накануне нашли сотрудники детского сада — женщины готовили клумбы к посадке цветов. Увидев в земле край пакета, одна из сотрудниц сада потянула за него и вытащила сверток, из которого были видны детские ноги. Расследование уголовного дела продолжается.