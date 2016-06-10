Хабаровск, 10 июня, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Старый деревянный дом с разрушенными внутри стенами, практически без полов, с выбитыми окнами несколько лет назад выдали в качестве временного жилья выпускнице дома-интерната чиновники в Хабаровском крае. В ожидании благоустроенного жилья, женщина много лет живет с детьми в приюте для бездомных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном комитете региона.

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«Девочка после смерти родителей в 2006 году попала в школу-интернат и находилась на полном государственном обеспечении. После наступления совершеннолетия ее поставили в очередь на внеочередное получение жилого помещения, как сироту. 12 июля 2009 года ей в поселке Сита Хабаровского края в качестве временного жилья предоставили квартиру в деревянном доме. Жильё было фактически непригодно для проживания: окна и двери отсутствовали, обшивки стен не было, пол разрушен. При этом сироту оставили в очереди на получение другого жилья, в которой она стоит до настоящего времени. Жильё так и не предоставили», — пояснили в следственном комитете.

Пока проверкой правомерности действий муниципалитета занимается региональное управление СКР, молодая женщина, у которой уже трое детей, с детьми вынуждена жить в приюте для бездомных.

Чиновники Ситы оправдывают свои действия тем, что «на балансе поселения свободного жилья, пригодного для проживания, нет».

Следственные органы намерены установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку деятельности всех должностных лиц государственных органов, на которых возложена обязанность по защита прав и интересов бывшей воспитанницы школы-интерната. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.