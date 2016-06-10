Москва, 10 июня, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Минэнерго РФ направило в правительство план мероприятий по энергосбережению, согласно которому светодиодные лампы могут полностью заменить 60‑ и 75-ваттные лампочки накаливания. Оборот лампочек накаливания в 60 и 75 ватт может быть запрещен, пишет газета «Известия».

Цитата из т/ф «Семейка адамс». реж Сидней Лэнфилд, Джерри Хоппер, Сидней Сэлкоу, .... 1964 1966 . США Ошибка

По словам замминистра энергетики Антона Инюцына, российская промышленность освоила производство светодиодных ламп по новым технологиям. Теперь они по всем параметрам превосходят лампы накаливания.

При этом светоотдача светодиодных ламп за четыре года выросла в полтора раза, а цена на них снизилась более чем в три раза. Экономия от перехода к светодиодным лампам достигает 8−10 раз.

Инюцын напомнил, что в 2009 году законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» предполагался запрет лампочек накаливания в 100 ватт. «Полагаем, что сейчас настал момент, когда можно рассмотреть вопрос введения ограничения на оборот ламп накаливания меньшей мощности», — сказал замминистра энергетики.

«Дорожная карта» по энергосбережению, разработанная Минэнерго, включает перечень из 35 мероприятий со сроком реализации с сентября 2016 по октябрь 2017 год. Помимо прочего, авторы «дорожной карты» предлагают разработать единую систему маркировки госзакупок, в отношении которых установлены требования энергоэффективности, внести изменения в строительные стандарты, модернизировать требования к энергоэффективности зданий, сооружений и строений.