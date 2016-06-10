Марсель, Франция, 10 июня, 2016, 04:19 — ИА Регнум. В Марселе накануне матча Россия — Великобритания английские болельщики устроили массовые беспорядки, сообщает Associated Press.

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Беспорядки возникли после того, как между болельщиками и местными жителями произошел конфликт возле одного из баров в районе Старого порта.

Несколько десятков человек бросали стулья и били бутылки, некоторые из болельщиков находились в нетрезвом состоянии, сообщает НТВ.

Порядок навела прибывшая на место происшествия полиция. Уточняется, что для усмирения английских болельщиков был применен слезоточивый газ. Задержано несколько человек.

Напомним, матч между сборными Англии и России состоится 11 июня в Марселе. Его планирует посетить президент РФС Виталий Мутко.