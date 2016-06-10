Владивосток, 10 июня, 2016, 04:12 — ИА Регнум. Механизм особых экономических зон на российской почве не прижился. Это был эксперимент времени, и сейчас внедряются уже другие меры: Свободный порт Владивостока, территории опережающего социально-экономического развития. Они внушают оптимизм, пусть и осторожный. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

staticflickr.com Шестерёнки

Читайте также: Конец эпохи ОЭЗ: особые зоны Приморья и Хабаровска дали нулевой эффект

«Эффективность особых экономических зон наглядно видна из решения их закрыть. Этот механизм, к сожалению, на российской почве не прижился. Но это нормально: далеко не всё, что растёт в Африке, будет хорошо расти на Полярном круге. Говорят: «А вот мы налоги снизили для тех или иных объектов стимулирования». В пустыне Сахара вообще нет налогов, но что-то там заводы не строят», — отметил Максим Кривелевич.

По мнению экономиста, сегодня есть механизмы, которые внушают осторожный оптимизм. Взять хотя бы Свободный порт Владивостока. И российским, и зарубежным предпринимателям интересно воспользоваться сниженными административными барьерами, принципом одного окна, налоговыми преференциями.

«Это эксперимент времени. Попробовали одну форму стимулирования, она не показала себя. Сейчас пробуют другие меры: территории опережающего социально-экономического развития, просто территории опережающего развития, порто-франко», — обозначил эксперт.

При этом руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ не стал делать очевидный прогноз относительно того, попадёт ли под закрытие одна из двух ОЭЗ Приморского края. Он сравнил эту ситуацию с анекдотом про динозавра и блондинку, которая оценила вероятность встретить на улице динозавра в 50/50.

Читайте также: «ОЭЗ в России пришло время серьёзно проредить»

«Это ведь решение конкретного человека. Конкретный человек решит закрыть — закроют, конкретный человек решит не закрывать — не закроют. Это решение абсолютно волевое», — заключил Максим Кривелевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в России насчитали 10 неэффективных особых экономических зон, которые, скорее всего, будут закрыты. Всего же их 33, на Приморский край приходится 2: ОЭЗ «Остров Русский» и «Владивосток». При этом на правительственном уровне уже неоднократно говорилось о намерении свернуть проект туристско-рекреационной особой экономической зоны на острове Русский. Изначально здесь планировали построить и современный морской пассажирский терминал, и базы отдыха, и большой центр дайвинга, но резиденты в очередь так и не выстроились.