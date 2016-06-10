Москва, 10 июня, 2016, 03:41 — ИА Регнум. Министр труда и социального развития Максим Топилин заявил газете «Известия», что в России весь корпус госслужащих пройдет через процедуру принесения присяги. Разрабатывают эту процедуру, которая станет обязательной, по поручению президента РФ Владимира Путина.

rusrand.ru Присяга

По словам Топилина, присягу принесут те, кто заступает на гражданскую службу, и те, кто уже находится на госслужбе. Министр труда пояснил, что процедура пройдет после утверждения текста присяги Госдумой.

Приносить присягу будут госслужащие рангом ниже министра, а также муниципальные служащие. Топилин отметил, что процедура станет дополнительным стимулом для чиновников добросовестно исполнять свои обязанности.

Предполагается, что в тексте присяги будет содержаться обещание служить интересам общества, не допускать коррупционных действий, избегать личной заинтересованности и соблюдать Конституцию. Для нарушивших присягу чиновников предусматриваются дисциплинарные взыскания.