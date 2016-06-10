Варшава, 10 июня, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Главы МИД Турции, Польши и Румынии по итогам трехсторонних консультаций в Варшаве выступили за расширение системы противоракетной обороны (ПРО) трех стран, сообщает агентство Anadolu.

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По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены во всех трех странах в целях обороны. «Мы пришли к мнению о том, что противоракетные системы должны быть расширены так, чтобы обеспечить защиту всем трем странам и их населению», — заявил Чавушоглу.

Он пояснил, что угроза для безопасности и стабильности региона исходит от России — у нее «агрессивная позиция». Глава МИД Турции напомнил, как в мае в ходе визита в Грецию (страна — член НАТО) президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировой безопасности негативно отразится введение в строй позиционного района ПРО США в Румынии.

Польский коллега Чавушоглу Витольд Ващиковский заявил о необходимости усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге альянса за счет «развертывания объединённых сил США — НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2016 г. президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил, что размещение в рамках развертывания ПРО США в Европе пусковых установок, в которые можно погрузить ракеты средней дальности, — это «не что иное, как размывание Договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны американских партнёров».