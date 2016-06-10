Москва, 10 июня, 2016, 03:02 — ИА Регнум. От стартовавшей 9 июня с космодрома Байконур (Казахстан) ракеты-носителя «Протон-М» успешно отделился американский телекоммуникационный спутник Intelsat DLA-2, сообщает «Роскосмос».

vk.com/roscosmos Протон-М

Спутник отделился от разгонного блока «Бриз-М». Программа запуска выполнена полностью, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Intelsat DLA-2 выведен на целевую орбиту с апогеем 65 тыс. км в штатном режиме.

На геостационарной орбите в точке стояния 95° западной долготы спутник в течение 15 лет будет оказывать услуги прямого телевизионного вещания на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна.

Стартовая масса телекоммуникационного спутника Intelsat DLA-2 составила 6 тыс. 404 кг, он был выпущен компанией Space Systems Loral (США).