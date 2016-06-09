Дамаск, 10 июня, 2016, 02:38 — ИА Регнум. В Сирии режим тишины введен еще в четырех населенных пунктах провинций Идлиб и Дамаск, сообщает Минобороны РФ. Всего к перемирию присоединились 140 населенных пунктов.

Минобороны.рф Концерт «С молитвой о Пальмире»

Режим тишины введен на 72 часа с 00:01 9 июня в населенных пунктах Фуаа, Кафер-Хая, Зебедани и Мадайя.

В бюллетене Минобороны РФ уточняется, что за минувшие сутки перемирие в Сирии было нарушено трижды.

Переговоры с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях ‏Дамаск, Хомс и Хама о присоединении к перемирию продолжаются. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 60.

Напомним, с 27 февраля в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, не распространяющийся на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сирийского филиала «Аль-Каиды» «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и ряда других организаций, признанных террористическими.