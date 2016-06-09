Москва, 10 июня, 2016, 02:30 — ИА Регнум. В Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека, сообщают «Вести-ФМ».

Разбитое стекло

Инцидент произошел на Люблинской улице в районе дома 141. Столкнулись три автомобиля — Toyota, Chevrolet и Hyundai. Пострадавших в ДТП доставили в больницу на медицинском вертолете.

В районе аварии затруднено движение. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, причины ДТП устанавливаются.