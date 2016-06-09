Москва, 10 июня, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) незамедлительно приступит к расследованию фактов о допинге в российском спорте, приведенных в фильме немецкого телеканала ARD, сообщает агентство Press Association.

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По словам официального представителя IAAF, если изложенное в фильме подтвердится, последствия будут «очень серьезными». «Целевая группа ассоциации будет следить за российским спортом в срочном порядке», — сказал он.

Напомним, фильм немецкого телеканала «Час икс для России» был включён в программу телевещания за неделю решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению в правах российской спортивной федерации. Это решение очень важно, так как в случае положительного результата российские атлеты смогут поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в частности, в фильме речь идет о том, что министр спорта Российской Федерации мог скрыть результат допинг-теста игрока ФК «Краснодар».

Кроме того, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что вместе с министром спорта Виталием Мутко на президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказывала давление его советник по вопросам антидопинга Наталья Желанова. Якобы Желанова и Мутко требовали от главы WADA прекратить антидопинговое расследование в отношении России.