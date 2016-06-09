Тбилиси, 10 июня, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Грузинские военные не примут участия в учениях НАТО Anakonda-16, которые проходят в Польше с 7 по 17 июня, из-за вспышки ветряной оспы, сообщает портал «Грузия-онлайн» со ссылкой на Минобороны страны.

U.S. Army Europe Images ВС Грузии на учениях НАТО

Решение об отмене участия в учениях было принято консилиумом в Генштабе вооруженных сил Грузии. Уточняется, что случаи заболевания ветрянкой были зафиксированы в третьей роте 12-го легкого пехотного батальона четвертой механизированной бригады вооруженных сил Грузии за несколько дней до отправки в Польшу.

Во избежание распространения вируса среди участников учений отправка роты была отменена. Учения Anakonda-16 в качестве приглашенного гостя посетит начальник Генштаба вооруженных сил Грузии, генерал-майор Ватханг Капанадзе.

Также в Польшу прибудут грузинские наблюдатели: командующий западным командованием полковник Шалва Джабахидзе и и.о. командующего восточным командованием полковник Георгий Матиашвили.

В учениях НАТО принимают участие более 31 тыс. солдат из 18 стран НАТО. Также в Польшу приедут военнослужащие пяти стран — партнеров альянса.