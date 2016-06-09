Симферополь, 10 июня, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Facebook жалуются, что с июня не могут воспользоваться платными услугами на территории Крыма, сообщают «Вести».

Surian Soosay Основатель Facebook Марк Цукерберг

В ответ на жалобы служба поддержки Facebook отвечает, что пользователи находятся в регионе, где «эта функция не поддерживается». «Мы отключили возможность совершения платежей для вашего аккаунта», — говорится в сообщениях службы поддержки.

Уточняется, что пользователи не могут совершать платежи для рекламных аккаунтов с крымской ip-пропиской. Не исключено, что подобные действия могут быть связаны с санкциями, которые руководство США ввело в отношении России после воссоединения Крыма с РФ.