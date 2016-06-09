Вашингтон, 10 июня, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Претенденты на выдвижение кандидатами в президенты США Дональд Трамп (Республиканская партия) и Хиллари Клинтон (Демократическая партия) обменялись комментариями в соцсети Twitter после того, как президент США Барак Обама поддержал кампанию Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Трамп заявил, что глава государства хочет «еще четыре года Обамы», однако больше «никто не хочет». При этом он назвал Клинтон «нечестной». В ответ экс-госсекретарь США посоветовала миллиардеру удалить свой аккаунт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Барак Обама публично поддержал кандидатуру Хилари Клинтон на президентских выборах. Обама также поблагодарил другого кандидата демократов — Сандерса за то, что он в своей предвыборной кампании привлек внимание к имущественному расслоению в США.