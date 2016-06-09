Йошкар-Ола, 10 июня, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Трое молодых педагогов Зашижемской и Марисолинской средних школ обратились в прокуратуру для защиты своих социальных прав. Учителя не получили полагающееся им по закону единовременное пособие на хозяйственное обзаведение в размере шести должностных окладов, которое предоставляется выпускникам учреждений профессионального и высшего образования при поступлении впервые на работу в государственные и муниципальные учебные организации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Марий Эл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Идет ЕГЭ

Права удалось отстоять только по заявлению районного прокурора в судебном порядке. В настоящее время на рассмотрении в ведомстве находятся обращения еще двух молодых учителей сельских школ.

«Требования закона в образовательных организациях района нарушаются в связи с недостаточным финансовым обеспечением», — отмечает пресс-служба.

Стоит напомнить, что задержки выплат зарплат и пособий работникам образования Марий Эл наблюдаются не впервые. Так в конце сентября 2015 года 4 285 сотрудникам образовательных учреждений республики задержали выплату зарплаты за первую половину месяца. Йошкар-Олинская городская организация профсоюза работников образования направила главе Марий Эл Леониду Маркелову письмо, в котором сообщалось о массовом нарушении прав работников общего и дошкольного образования столицы региона. Спустя двое суток педагоги получили зарплату.

По состоянию на 12 октября прошлого года, долг по отрасли превысил 200 млн рублей, в том числе в отношении работников государственных образовательных учреждений — 29,5 млн рублей.

Затем вопрос сокращения фонда заработной платы работников образования активно обсуждался в рамках публичных слушаний по проекту бюджета Марий Эл на 2016 год. Девять обращений из 13 содержали призыв не сокращать фонд оплаты труда учителей. Согласно письму министерства образования и науки Марий Эл от 12.11.2015 года, предлагалось снизить фонд оплаты труда в 2016 году с начислениями по отрасли «Образование» на 12% по сравнению с уровнем 2015 года. С указанной просьбой обратились коллективы школ, детских садов, а также депутаты Госсобрания и представители профсоюзных организаций работников образования и науки.

На это же письмо ссылается в своем запросе Генеральному прокурору России Юрию Чайке депутат Государственной думы Сергей Мамаев, отмечая, что «по сути письмо является незаконным». Депутат просит Генпрокурора провести проверку высокопоставленных чиновников министерства образования Марий Эл и лично главу ведомства Галину Швецову на предмет нарушения закона «О противодействии коррупции» и наличия конфликта интересов. По мнению Мамаева, «деятельность главы Марий Эл Леонида Маркелова и министра образования и науки Галины Швецовой по оптимизации (то есть бездумному разрушению) школ и сокращение фонда оплаты труда учителям, а также увеличение учебной и воспитательной нагрузки является геноцидом в отношении жителей республики и противоречит социальной политике в области образования президента РФ Владимира Путина».

Однако, как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале уже этого года сопредседатель регионального штаба ОНФ Герман Дементьев заявил, что педагоги республики жалуются на сокращение фонда оплаты труда на 12% по сравнению с прошлым годом.

Зарплата педагогов сократилась в январе на 1 тыс. рублей. Однако по оценкам представителей Минобрнауки Марий Эл, на основании данных за первый месяц года трудно сделать выводы, показательными должны были стать итоги первого квартала.

Сокращение фонда оплаты труда министр образования Швецова объяснила снижением объема поступлений из федерального бюджета на 700 млн рублей. «Поэтому встал вопрос о сокращении финансирования на 12% не только образования, но и всех отраслей республики. Когда мы это письмо писали, мы понимали, что не все соответствует трудовому законодательству, но мы предлагали муниципалитетам сделать все, чтобы сохранить как можно больше физических лиц», — отметила глава министерства.

В апреле в ряде районов Марий Эл наблюдались задержки выплат заработной не только учителям, но и работникам других отраслей бюджетной сферы. По словам главы республики, ситуация связана с тем, что некоторые учреждения накопили задолженность по оплате энергоносителей. «Республика возьмет на себя эту ответственность, источник доходов на оплату энергоносителей мы тоже предусмотрим в республиканском бюджете», — заверил Маркелов, пообещав выяснить, где такая ситуация сложилась по вине руководителей муниципалитетов.