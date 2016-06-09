Каракас, 10 июня, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Венесуэльский оппозиционный политик Хулио Борхес написал на своей странице в социальной сети Twitter, что он и несколько его соратников были избиты сторонниками действующей власти. Избиение произошло в тот момент, когда представители оппозиции пытались пройти в Национальный избирательный комитет. На страницах Twitter размещены фотографии Хулио Борхеса с разбитым носом и в окровавленной одежде. И фото его избитых сторонников.

Протесты. Венесуэла

Отметим, что в последние дни в Каракасе и других городах Венесуэлы проходят массовые демонстрации с требованием продолжить сбор подписей за проведение референдума по импичменту президенту страны. По данным социологических опросов, отстранение Николаса Мадуро от власти поддерживает 70% населения.

1,3 миллиона подписей из почти 2 миллионов, собранных в поддержку референдума о досрочном прекращении полномочий президента Венесуэлы Николаса Мадуро, признаны действительными Национальным избирательным советом. Для первого этапа подготовки к плебисциту им надо было собрать лишь около 200 тысяч. Чтобы приступить ко второму этапу подготовки к референдуму, противникам Мадуро нужно теперь заручиться поддержкой 20% граждан страны — то есть собрать 4 миллиона подписей. Если они смогут сделать это в июле, то всенародное голосование по вопросу об отставке президента может теоретически пройти уже в октябре, сообщает Euronews.

Очевидно, что импичмент неизбежен и нагнетание ситуации может только усугубить положение народа Венесуэлы и привести страну к окончательному краху. Так кто и зачем провоцирует беспорядки в Венесуэле и препятствует проведению референдума об импичменте?