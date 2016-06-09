Порт-оф-Спейн, 10 июня, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Около трехсот кубинцев находятся в настоящее время в Тринидаде и Тобаго, куда они прибыли в качестве мигрантов. Некоторые из них получили статус «беженец», который дает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Но до сих пор эти люди не могут получить разрешение на работу. А потому живут на гуманитарную помощь либо довольствуются случайными заработками. Кроме этого, мигранты жалуются на дискриминацию со стороны местного населения, на то, что им приходится делать черную работу, от которой «коренные жители» страны отказываются, сообщает Martí Noticias.

Michael Nielsen Кубинская женщина

Также возникают проблемы и при поступлении детей мигрантов в школу. Большинство этих детей не владеет в достаточной степени английским языком — официальным языком Тринидада и Тобаго, что не дает им возможности получать полноценное образование. Проблемы кубинских мигрантов усугубляет тяжелая экономическая ситуация в Тринидаде и Тобаго. За последние месяцы безработица выросла там на четыре процента и ликвидировано почти пять тысяч рабочих мест. Наиболее пострадали такие отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность. Правительство страны планирует внести поправки в законы, чтобы гарантировать работникам частного сектора адекватную компенсацию в случае увольнения. Также власти страны изучают вопрос о том, чтобы организованно направлять безработных в другие государстве Карибского бассейна, где им могут предоставить работу. Кроме этого, растет и государственный долг Тринидада и Тобаго. Что касается безработицы, то, по прогнозам, она будет только увеличиваться, сообщает издание Gira Via.