Хьюстон, США, 10 июня, 2016, 00:23 — ИА Регнум. В США в результате падения легкомоторного самолета на припаркованный автомобиль погибли три человека, сообщает Reuters.

abc.net.au Легкомоторный самолет упал на автомобиль

Инцидент произошел в Хьюстоне (штат Техас) около 13:00 по местному времени (21:00 мск). По данным телеканала KPRC 2 в легковом автомобиле, припаркованном у магазина в районе аэропорта имени Уильяма П. Хобби, людей не было.

Погибшие находились на борту самолета, о причинах крушения которого пока данных нет. Обстоятельства катастрофы расследуются.