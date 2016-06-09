Монтевидео, 10 июня, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Из 12 стран региона Уругвай демонстрирует одни из самых худшим показателей эффективности управления государственными предприятиями. Такие данные представлены в специальном докладе «Государственные предприятия и эффективность», подготовленном Центром по экономике и бизнес-сообществам в рамках IEEM-Held. В исследовании дан сравнительный анализ ситуации в Перу, Колумбии, Бразилии, Панаме, Чили, Мексике, Коста-Рике, Аргентине, Эквадоре, Венесуэле, Боливии и Уругвае, сообщает Diario El Pais. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после десятилетия интенсивного роста экономики Уругвай переживает спад. Ключевым приоритетом политики отныне является снижение инфляции. Тем не менее, и по сей день доход на душу населения является в Уругвае одним из самых высоких в Латинской Америке.

Пунта-дель-Дьябло, Уругвай

Тем не менее. в стране сохраняется социальное неравенство. Один процент богатейшего населения владеет четырнадцатью процентами от общего дохода страны. Темпы сокращения бедности в последние годы там были низкими. 4,5% уругвайского населения и 2,9% семей можно отнести к категории бедных. Из них, 0,6% и 0,7% соответственно, были неимущими, указано в исследовании «Социальная панорама Латинской Америки 2015».