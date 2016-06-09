Берлин, 10 июня, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Автор фильмов о допинге в российском спорте, вышедших на немецком телеканале ARD, Хайо Зеппельт напал на съемочную группу телеканала «Россия» и полчаса преследовал ее по улицам Берлина. Сюжет журналистки Ольги Скабеевой вышел в эфире «Вести в 20:00» 9 июня.

Цитата из к/ф «Лабиринт.». реж Джим Хенсон. 1986. Великобритания США Жертва допинга

Съемочная группа ВГТРК договорилась с немецким журналистом об интервью и прилетела в Берлин. В гостиничном номере, где состоялась встреча, Зеппельт сразу заявил, что у него есть «пять минут», и попросил не задавать «идиотских вопросов».

В ходе беседы Ольга Скабеева попросила журналиста предъявить документы, которые бы подтверждали факты, изложенные в фильме «Час икс для России». Зеппельт сказал, что у него их с собой нет, после чего назвал Скабееву «глупой» за то, что она защищает свою страну.

Интервью закончилось тем, что журналист выбросил за дверь гостиничного номера микрофон Скабеевой, затем он вынес штатив от камеры и потребовал удалить отснятую беседу. Вытолкав за дверь оператора, он ударил по камере и пригрозил вызвать полицию. После того как съемочная группа вышла из здания, Зеппельт полчаса преследовал ее на улице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм немецкого телеканала ARD «Секретное дело о допинге: час икс для России» появился в эфире в ночь на 9 июня. В частности, речь идет о том, что министр спорта Российской Федерации мог скрыть результат допинг-теста игрока ФК «Краснодар».

В фильме ARD также была использована видеозапись, на которой бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что попавшиеся на допинге российские атлеты, выступавших на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне, дали взятку $500 тыс.