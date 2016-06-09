Ташкент, 9 июня, 2016, 23:57 — ИА Регнум. «Узбекэнерго» объявила тендер на модернизацию подстанций энергосистемы республики стоимостью $166 млн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель компании.

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Тендерная документация должна быть предоставлена до 29 июня.

В соответствии с проектом, подрядчик должен осуществить модернизацию основных 22 подстанций напряжением 220 и 500 киловатт с установкой современного оборудования.

«В целом, в эксплуатации на сегодня находятся 1,673 тысячи подстанций напряжением 35 киловатт и выше общей мощностью порядка 22,5 миллиона киловольт-ампер», говорится в сообщении.

Финансирование проекта стоимостью $166 млн будет осуществляться за счет кредита Всемирного банка в объеме $145 млн и средств узбекской стороны. В энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи мегаватт, в том числе общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тысячи мегаватт.