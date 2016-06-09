Вашингтон, 9 июня, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Помощник министра финансов США Дэниел Глэйзер заявил, что боевики покидают террористическую организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), так как она больше не может обеспечить их финансово. Об этом чиновник заявил сегодня, 9 июня, на слушаниях в Конгрессе США.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Глэйзер заявил, что в результате блокирования путей финансирования, а также авиаударов, которые уничтожили важную нефтяную инфраструктуру на территориях, захваченных террористами, ИГ «из последних сил пытается платить своим боевикам».

Он добавил, что многие боевики покидают поле боя, так как не получают оплату. Большинство из таких боевиков устранены или задержаны.

Также Глэйзер заявил, что доход ИГ за 2015 год составил около $1 млрд.

Напомним, основное источник поступления долларов у террористов — это незаконная продажа нефти, добытой на захваченных территориях Сирии и Ирака, в Турцию. Террористы совершенно беспрепятственно осуществляли эту торговлю при покровительстве Анкары даже после того, как США начали свою антитеррористическую операцию против ИГ.

Только вмешательство России положило этому конец. 30 сентября ВКС РФ приступили к активной фазе военной операции против террористов в Сирии. ВКС РФ уничтожили большое количество бензовозов, на которых нефть добытая ИГ, доставлялась в Турцию, а также нефтеперерабатывающие заводы. Только после этого ИГ стало испытывать перебои с финансированиями.