Саранск, 9 июня, 2016, 23:44 — ИА Регнум. В Мордовии мероприятиями по обеспечению временной занятости детей и подростков в 2016 году планируется охватить 9,5 тыс. ребят. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве со ссылкой на главу кабинета министров региона Владимира Сушкова.

В лагерь!

По его словам, не менее 3,2 тыс. несовершеннолетних получат материальную поддержку из республиканского бюджета в размере 1,7 тыс. рублей в месяц. На эти цели из бюджета Мордовии выделят 4,6 млн рублей.

Кроме того, в период летних каникул на территории республики будут работать 494 детских лагеря. В частности, при вузах Мордовии будут работать лагеря с дневным пребыванием.

Мордовский государственный университет имени Огарева предоставит школьникам возможность участвовать в образовательных программах дополнительного образования, выстроенных на общей методологии «увлекающегося обучения». Мордовский государственный педагогический институт имени Евсевьева на своей базе организует образовательно-оздоровительную смену с дневным пребыванием школьников «Академия успеха». Мордовский Республиканский институт образования проведет профориентационный лагерь «Время выбирать профессию — место — Мордовия!».