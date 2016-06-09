Сантьяго, 9 июня, 2016, 23:44 — ИА Регнум. По данным рейтинга Global Peace Index, Чили признана самой миролюбивой страной в Латинской Америки. В общем рейтинге «миролюбия» Чили занимает двадцать девятое место, сообщает BBC.

Hector Melo A Родео. Чили

Отметим, однако, что «чилийское миролюбие» не помешало этой стране, в свое время, оккупировать значительную часть территории Боливии. В результате Второй Тихоокеанской войны (1879−1883 годы) боливийцы лишились пустыни Атакама с богатыми запасами селитры и меди, а также выхода к морю — прибрежные земли были оккупированы Чили. У Боливии до сих пор есть собственный военно-морской флот, который базируется на озере Титикака. Президент Боливии Эво Моралес ранее заявил, что теперь, после 136 лет потери побережья, есть твердое убеждение — боливийцы вернутся к Тихому океану: «по закону справедливости и историческому праву возвращения». Сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда, сообщало ранее ИА REGNUM. В свою очередь, министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос заявил, что его страна располагает всеми необходимыми аргументами, чтобы противостоять требованию Боливии о предоставлении суверенного выхода к морю. Он также отметил: «У нас уже есть солидный документ, который защищает национальные интересы. Это дает нам уверенность в том, что ждет нас впереди», сообщает La Nacion.cl.