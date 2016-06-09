Дрезден, Германия, 9 июня, 2016, 23:42 — ИА Регнум. В восточногерманском городе Дрезден, славящемся в последние 2 года антиправительственными митингами правых, 9 июня стартовала 64-ая конференция Бильдербергского клуба, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Встреча представителей мировой элиты еще больше вдохновила антиглобалистов Дрездена. Всего подано 20 заявлений о демонстрации. До 12 июня на них хотят успеть поучаствовать также ультраправые Альтернатива для Германии (AfD) и Национал-демократическая партия Германии (NPD).

На конференцию в городе на Эльбе прибыли 126 представителей из сферы политики, науки, СМИ и экономики. Среди них голландский король Виллем-Александр, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и председатель правления компании Google Эрик Шмидт.

«Бильдербергцы» собираются обсудить широкий спектр проблем: технические инновации, единство Европы, Россию, Ближний Восток, США, цены на энергоносители, нестабильность, средний класс и кибер-безопасность. То, что темы обнародованы заранее, должно, по замыслу организаторов, уменьшить подозрения о непрозрачности и конспирологическом характере клуба. Сторонники «теории заговора» считают созданную в 1954 году организацию тайным мировым правительством.

Согласно правилам Бильдерберга, каждый год обновляется две трети его состава. Четверть участников представляют США и Канаду, остальные в своем большинстве — Западную Европу. Из 15 делегатов от Германии многие являются руководителями корпораций, таких как Airbus, Deutscher Bank и Siemens.

Из членов немецкого правительства приглашения получили глава МВД Томас де Мезьер, министр обороны Урсула фон дер Ляйен и министр финансов Вольфганг Шойбле. Канцлер Ангела Меркель и руководитель ее канцелярии Петер Альтмайер, лидер СДПГ и министр экономики Зигмар Габриэль, а также глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер отказались от участия на конференции.