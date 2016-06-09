Сунжа, Ингушетия, 9 июня, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники подорвали автомобиль депутата районного совета Сунженского района Ингушетии. Об этом сегодня, 9 июня, пишет «Коммерсантъ».

gazeta19.ru Взрыв автомобиля

Сообщается, что около 20:00 по московскому времени возле частного дома в городском поселении Сунжа произошел взрыв автомобиля, принадлежавшего заместителю председателя Сунженского районного совета Харону Чечееву.

По данным правоохранительных органов, под автомобилем, который стоял возле дома, где проживает депутат, сработало самодельное взрывное устройство.

На месте работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.