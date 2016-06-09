Пенза, 9 июня, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Бюджет Пензенской области по налоговым и неналоговым доходам с января по май текущего года исполнен на 102,4%. При плане в 11,5 млрд рублей, поступления составили 11,8 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства финансов.

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Максимально превысили плановые значения поступления налога на прибыль организаций — 106,9% от плана, поступления по акцизам — 103,5%, по взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения налогу — 102,2%, по налогу на имущество организаций — 101,4%, по транспортному налогу — 100,1%, налог на доходы физических лиц составил 100% от планируемых поступлений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост поступлений составил 18,9% или 1,9 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно изменениям, внесенным в бюджет 2016 года на сессии законодательного собрания Пензенской области в конце мая, прогнозируемый объем доходов регионального бюджета составит 43,066 млрд рублей, расходов — 43,336 млрд рублей. Дефицит бюджета планируется в размере 270,1 млн рублей или 0,6% от расходной части.