Кингстон, 9 июня, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Министр финансов Ямайки Одли Шоу заявил, что у правительства страны есть планы по развитию офшорного банковского центра на Ямайке. Это, в том числе, облегчит для представителей ямайской диаспоры возможности инвестирования в развитие экономики Ямайки. Фактически, и сейчас многие бизнесмены используют банки Ямайки, чтобы избежать налогообложения, пишет Jamaica Gleaner.

Цвета флага Ямайки

Ямайская диаспора представлена, в основном, в Великобритании — 400 тысяч человек, в США — 280 тысяч человек, в Никарагуа — 120 тысяч человек, в Коста-Рике — 120 тысяч человек, в Гондурасе — 35 тысяч человек, в Гватемале — 20 тысяч человек. На Ямайке проживает около 2 800 000 человек.

Отметим, что в 2014 году Ямайка начала выходить из рецессии и искать пути к устойчивому экономическом росту. В том числе, за счет развития сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Исламским банка развития. Одним из вариантов выхода из рецессии было выбрано развитие предпринимательства. На днях, Институт статистики Ямайки сообщил, что в третьем квартале 2015 года экономика страны выросла на 1,5%. В основном, из-за позитивных показателей в развитии промышленного сектора и сферы услуг, сообщает EconoMonitor.