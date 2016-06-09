Парамарибо, 9 июня, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Суринам намерен повысить эффективность, прозрачность, устойчивость и подотчетность энергетического сектора. Финансовой основой этого станут 70 миллионов долларов США кредита, выделенного Межамериканским банком развития (МБР) Суринаму.

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«Учитывая отсутствие комплексной нормативно-правовой базы, Суринам испытывает значительные проблемы в организации эффективного управления энергетическим сектором и обеспечении электроэнергией», отмечают представители банковского сектора. Получение кредита облегчит выполнение Плана электроэнергетического сектора, сообщает Caribbean360.

В апреле 2016 года делегация Исламского банка развития в ходе визита в Суринам предложила этой стране кредит в размере 1,75 млрд долларов. Как заявил министр финансов Суринама Гилмор Хоэфдраад, проекты, которые будут финансироваться за счет этого кредита, пройдут через строгий процесс отбора. Преимущества будут предоставлены проектам по импорту товаров социального значения и медикаментов. Кроме этого, средства будут вложены в развитие инфраструктуры и сельского хозяйства.

Министр финансов уверен, что кредит от Исламского банка развития может помочь стране преодолеть экономический кризис. На экономике Суринама крайне отрицательно сказалось падение цен на золото и нефть. Сейчас страна переживает и резкое падение местной валюты — суринамского доллара. Кроме этого, Суринам ищет поддержку и со стороны Всемирного банка, Карибского банка развития и Международного валютного фонда (МВФ), чтобы справиться с рецессией, комментирует Jamaica Observer.