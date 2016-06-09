Вашингтон, 9 июня, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты осудили последние теракты в Багдаде и его предместье, в результате которых погибли свыше 40 человек, передает US News. За некоторые из взрывов ответственность на себя взяло «Исламское Государство» (структура, запрещенная в РФ).

sendika10.org Марк Тонер — Официальный представитель Госдепа США

Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер назвал нападения «варварскими террористическими актами». Он подтвердил «поддержку (Вашингтоном) иракского народа в их борьбе против ДАИШ».

Тонер также высоко оценил «прогресс, достигнутый иракскими силами на поле боя» в Эль-Фаллудже, к западу от Багдада. В настоящий момент там американская коалиция поддерживает с воздуха ВС Ирака в их кампании по освобождению города от ИГИЛ (запрещена в России).