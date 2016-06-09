Ижевск, 9 июня, 2016, 22:58 — ИА Регнум. В Ижевске состоялись депутатские слушания по вопросу изменения тарифа на водоснабжение в связи с ситуацией, сложившейся на МУП «Ижводоканал». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ржавые трубы

По словам директора МУП Владимира Писайкина, водоканал — это большой комплекс инженерных сооружений, включающий в себя 976 км водопроводных и 662 км канализационных сетей, протяженность которых из года в год увеличивается. В настоящее время требуют замены 62% водопроводных сетей и 65% — канализационных. Для сокращения количества аварийных ситуаций необходимо ежегодно заменять около 50 км сетей. «Ижводоканалу сегодня необходимы экономически обоснованные тарифы на водоснабжение и водоотведение», — подчеркнули в пресс-службе. Однако, согласно распоряжению правительства РФ от 28 октября 2015 года, плата для жителей Удмуртии за коммунальные услуги не может индексироваться единовременно более чем на 4%, что не позволяет увеличить тарифы до «необходимого уровня».

«В настоящее врем тариф в Ижевске один из самых низких не только в Приволжском федеральном округе, но и в России», — отмечает пресс-служба. На водоснабжение — 13,43 рублей за кубометр, на водоотведение — 9,48 рублей за кубометр.

Глава Ижевска Юрий Тюрин полагает, что предприятие не может существовать без бюджетных дотаций. Расходы на ремонт и эксплуатацию сетей возрастают, увеличивается износ сетей. «Мы должны прийти к решению, какой экономически обоснованный тариф водоканалу необходим, для того, чтобы он смог работать в режиме самоокупаемости, обеспечения надежности сетей», — считает он.

Принято решение, для изучения ситуации на водоканале администрация города совместно с депутатами на базе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры разработает техническое задание на проведение анализа хозяйственной деятельности МУП «Ижводоканал», предложит систему модернизации и оптимизации работы водных объектов с привлечением независимых экспертов. Также депутаты предложили главе Ижевска рассмотреть вопрос субсидирования МУП.

Кроме того, на предстоящей сессии Гордумы депутаты рассмотрят проект обращения к главе Удмуртии Александру Соловьеву об установлении предельного индекса роста тарифов для обеспечения темпов изменения тарифов с 1 июля 2017 года.

Напомним, в июле прошлого года тарифы в сфере ЖКХ в Удмуртии уже увеличивались, как и во многих регионах РФ. В тот период тариф на холодное водоснабжение вырос на 10,5%, водоотведение подорожало на 10,64%. Кроме того, повысился тариф на горячую воду на 8,98% и отопление — на 8,5%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале текущего года глава Удмуртии заявил, что если не будет увеличен тариф на холодное водоснабжение, муниципальное предприятие «Ижводоканал» может оказаться на грани банкротства. По словам Соловьева, дополнительные финансы должны пойти, в первую очередь, на ремонт системы водоснабжения в городе и на модернизацию оборудования на «Ижводоканале».