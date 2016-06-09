Москва, 9 июня, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Из-за решения чрезвычайного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о включении сборной Косово и Гибралтара в отборочный турнир чемпионата мира-2018 года, российская футбольная сборная осталась без товарищеских матчей. Однако, Российский футбольный союз (РФС) совместно с УЕФА будет искать соперников для сборной России по товарищеским матчам в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года. Об этом сегодня, 9 июня, заявил журналистам министр спорта России, президент РФС Виталий Мутко.

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«Будем искать соперников вместе с УЕФА, без спаррингов не останемся», — сказал Мутков.

Напомним, команда Косово была определена в I группу, где ей предстоит сыграть с Исландией, Турцией, Украиной, Финляндией и Хорватией. Сборная Гибралтара попала в группу H, где сразится с Бельгией, Грецией, Кипром, Боснией и Герцеговиной, Эстонией. ранее в группе H должна была играть Россия.

На сайте Международной федерации футбольных ассоциаций сказано, что теперь Сборная России будет проводить товарищеские матчи с командами из-за пределов Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия голосовала против включения сборной Косово в УЕФА и ФИФА, однако большинство стран поддержали это решение. Статус Косово является спорным, так как Сербия считает эту территорию своей, но албанцы, составляющие часть населения Косово, провозгласили независимость края, в чем их поддержал Запад.