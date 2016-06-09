Щёлково, Московская область, 9 июня, 2016, 22:48 — ИА Регнум. В пятом, решающем матче первенства России по мини-футболу играли лучший клуб Европы, обладатель главного европейского клубного мини-футбольного трофея Кубка УЕФА, ханты-мансийский «Газпром-ЮГРА», и лучший клуб мира, обладатель главного мирового клубного трофея Межконтинентального кубка, «Динамо» из подмосковья. Не приходится удивляться, что каждый год им требуется максимум матчей для выявления сильнейшего. В прошлом году в пятом матче сильнее, причём безоговорочно, был «Газпром-ЮГРА».

futsaldynamo.com Матч «Динамо» — «Газпрома-ЮГРА»

Сегодня начало матча осталось за югорцами. Марсенио открыл счёт и в целом газпромовцы вели игру. Во второй половине тайма «Динамо» свою игру усилило, захватило инициативу и вышло вперёд, забив два мяча (Ромуло и Фернандао).

Во втором тайме динамовцы долго удерживали победный для себя счёт, но «Газпром» за семь минут до конца основного времени сменил вратаря полевым игроком, и успех пришёл к нему. Мяч забил Дмитрий Лысков. Счёт сравнялся, и до конца основного времени оставалось играть ещё три минуты. «Динамо» успело за это время исчерпать лимит нарушений правил, но зато вратарю"Газпрома» для того, чтобы сохранить свои ворота, пришлось сыграть рукой вне пределов шестиметровой зоны. Последовало законное удаление, и последнюю минуту «Динамо» играло в большинстве, а начинало её с опаснейшего штрафного с расстояния шести с небольшим метров. Пять сэйвов совершил за эту минуту запасной вратарь «Газпрома», но свои ворота от голов уберёг.

Вторую дополнительную пятиминутку команды закончили коллективными «потолкушкамми», после которых игру продолжили в редком формате три на два. Прямых красных было предъявлено по две, но Эдер Лима получил вторую жёлтую, и Газпром» оказался в меньшинстве. На первой минуте второй дополнительной пятиминутки динамовцы забили гол (впервые в финальной ерии отличился Александр Фукин), и составы сравнялись, так как один удалённый игрок вернулся на поле. «Газпром» тут же сменил вратаря на четвёртого полевого. Динамовцы организовали быструю контратаку, но в ней нападающий «Динамо» случайно коснулся мяча рукой. Это был шестой фол, и «Газпром» получил право на 10-ти метровый штрафной. Мяч прошёл мимо ворот. Штрафное время истекло, и игроков на поле стало больше, четыре на четыре плюс газпромовский вратарь в поле. Оставалась одна минута, моментов у динамовских ворот было много, но мяч туда не шёл. И вот на последней минуте второй дополнительной пятиминутки «Газпром» ошибся при розыгрыше мяча от своих ворот. Последовал перехват и гол в исполнении Ари. До конца матча ещё минута, но следует ещё один перехват и ещё один гол в ворота «Газпрома», теперь от Дениса Буркова. 5:2, фантастическая развязка фантастического матча и всей финальной серии.

«Динамо» (Московская область) — «Газпром-ЮГРА» (Югорск) 5:2 (2:1, 0:1, доп.вр. 1:0,2:0)

«Динамо» — чемпион России 2016 года. Десятый раз в российской истории.