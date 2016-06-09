Бразилиа, 9 июня, 2016, 22:46 — ИА Регнум.



Илья Репин. Женщина с кинжалом. 1870-е

Дилма Руссефф намерена активно противостоять дльнейшему развитию процедуры импичмента. Отметим, что тридцать бразильских сенаторов готовы выступить против продолжения процедуры импичмента и отстранения Дилмы Руссефф от власти. Об этом заявил сенатор от партии Бразильского демократического движения Роберто Реквиао в интервью Brasill 247.

Сегодня процедурный комитет Бразилии по импичменту приостановил свою работу до 13 июня после долгой сессии, которая началась вчера и продлилась до сегодняшнего утра, в ходе которой были заслушаны четыре свидетеля. Адвокат Хулио Марсело де Оливейра и аудитор Антонио Карлос Коста де Олива, заслушанные в качестве свидетелей, заявили, приведя доказательства, что отстранение от должности президента Дилмы Руссефф нарушает закон фискальной ответственности, комментирует Prensa Latina.

Дилма Руссеф в эксклюзивном интервью «Российской газете» заявила, что на нее и ее сторонников «искусственно навешивается ярлык провалившегося правительства». «Сегодня мы столкнулись с парламентским переворотом внутри страны с демократическим режимом правления. Этот переворот станет своего рода образцом для будущих сценариев свержения демократически избранных правительств. Это уже произошло в Гондурасе, Парагвае и сейчас происходит в Бразилии. И мы обязаны этому противостоять», отметила она.

Что касается перспектив левых движений в Латинской Америке, то Дилма Руссефф не считает процесс утраты ими позиций во власти «необратимым».