Киев, 9 июня, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Украина оценивает убытки от российских санкций в $1,3 млрд. такую цифру опубликовал на своем сайте Национальный банк Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Сообщается, что из-за приостановки действия Договора о зоне свободной торговли с Украиной и введения Россией эмбарго на импорт украинских продуктов, украинская экономика недополучила $1,3 млрд.

Также украинский регулятор отметил, что доля России в товарном экспорте из Украины по сравнению с 2014 годом сократилась до 12% в 2015 году и до 7,5% в первом квартале 2016 года.

В Нацбанке не стали скрывать, что осложнение доступа украинских товаров на российский рынок негативно влияет на ключевые секторы экономики Украины.

Напомним, Москва ввела эмбарго на украинские товары в ответ на санкции, которые Киев ввел против России.