Багдад, 9 июня, 2016, 22:41 — ИА Регнум. Министр обороны Ирана Хуссейн Дегхан говорит, что Тегеран поддерживает режим прекращения огня в Сирии, но который «не помогает террористам стать еще мощнее», передает US News.

salamnews.org Хоссейн Дегхан — министр обороны Ирана

Дегхан выступил с этим заявлением на встрече со своими коллегами из России и Сирии в иранской столице. Российский и сирийский министры обороны не дали комментариев о нарушающемся режиме прекращении огня, передают иранские СМИ.

В своем замечании министр Ирана намекает на то, что многие из представителей т.н. «сирийской оппозиции», которых поддерживает Запад, де-факто являются террористами.