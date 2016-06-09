Калининград, 9 июня, 2016, 22:34 — ИА Регнум. В Калининградской области разразился громкий скандал вокруг одного из самых популярных пляжей Балтийского моря. Руководство национального парка «Куршская коса» начало ограждать территорию на границе курорта Зеленоградска, лишив отдыхающих бесплатного посещения песчаной полоски.

park-kosa.ru Руководство «Куршской косы» аргументирует расширение кордона наплевательским отношением отдыхающих к природе

«Неограниченное количество посетителей на данной территории приводит к полному разрушению авандюны, которая согласно функциональному зонированию территории парка является особо охраняемой зоной, — прокомментировали в парке. — Почвы подвергаются рекреационной дигрессии, что приводит в некоторых участках леса к подтоплению данной территории и, как следствие, гибели многих растений, в том числе занесенных в Красную книгу России и Калининградской области».

Теперь турист, решивший отдохнуть на окраине Зеленоградска, должен заплатить 150 рублей, как за вход на территорию заповедной косы.

В пресс-службе нацпарка корреспонденту ИА REGNUM заявили, что работы ведутся «строго по границе парка «Куршская коса», однако в администрации Зеленоградска говорят об обратном. Власти курортного города сообщили, что директор нацпарка Анатолий Калина инициировал земляные работы без получения разрешения.

За данное правонарушение парк может быть привлечено к административному штрафу до 300 тысяч рублей, а директор подвергнут штрафу в размере до 30 тысяч рублей.