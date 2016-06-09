Кито, 9 июня, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Эквадор — страна «множественных рисков природных бедствий», заявила сегодня в Асунсьоне глава Секретариата управления рисками Эквадора Сусана Дуэньяс де ла Торре. Она принимает участие в первой встрече на министерском уровне стран американского континента, проходящей в Парагвае. Цель встречи — поиски путей сокращения риска природных бедствий в регионе. Дуэньяс отметила, что Эквадору угрожают не только землетрясения, но и обвалы, извержения вулканов, наводнения, штормы, цунами, засухи и лесные пожары. И людям необходимо «научиться сосуществовать и вести образ жизни в гармонии с природой и природными рисками».

Глиняные статуэтки. Эквадор

Президент Эквадора Рафаэль Корреа во время своего доклада нации в парламенте уточнил число жертв землетрясения силой 7,8 баллов по шкале Рихтера, которое произошло 16 апреля 2016 года и затронуло, главным образом, провинции Манаби и Эсмеральдас. Президент Эквадора сообщил, что в результате землетрясения погибло 673 человека, 9 человек все еще числятся без вести пропавшими, 113 удалось найти живыми, 6 274 человека получили ранения. Кроме того, в результате повреждения или разрушения 6 998 строений. без крова осталось 28 775 человек, писало ранее ИА REGNUM