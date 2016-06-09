Курск, 9 июня, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Бывший вице-президент РФ, бывший губернатор Курской области Александр Руцкой планирует принять участие в выборах депутатов Государственной думы. Он намерен баллотироваться от партии «Патриоты России».

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«Я намерен однозначно выдвигаться от партии «Патриоты России». Округ пока я не определил, но в Курской области два округа — 109 и 110», — цитируют Руцкого РИА «Новости».

Как напоминает ИА REGNUM, выборы в Государственную думу седьмого созыва пройдут 18 сентября 2016 года. Выборы впервые за много лет пройдут по смешанной системе: половина депутатов (225) будет выбрана по спискам, половина — по одномандатным округам. В Курской области создано два одномандатных округа — Курский и Сеймский.

Добавим, что о возможности выдвижения Александра Руцкого (Героя Советского Союза, доктора экономических наук, вице-президента РФ в 1991—1993 годах, а также губернатора Курской области с 1996 по 2000 годы) в качестве кандидата на выборах в Госдуму эксперты говорили еще за несколько месяцев до выборов. Правда, тогда было не ясно, какую политическую силу будет представлять бывший курский губернатор. В частности, предполагалось, что Руцкой может пойти на выборы от партии «Родина». Позже было заявлено о планах по выдвижению Руцкого от недавно созданной отраслевой «Объединенной аграрно-промышленной партии». Однако позже Руцкой заявил, что не имеет отношения к ней.

Добавим, что на прошлых выборах в Государственную думу (в декабре 2011 года) «Патриоты России» в Курской области набрали лишь 1,4% голосов избирателей.