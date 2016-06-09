Ла-Пас, 9 июня, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Министр связи Боливии Марианелла Пако сделала ряд важных заявлений по острой проблеме диалога правительства страны с инвалидами. Отметим, что в марте 2016 года инвалиды протестовали против социальной политики властей в отношении людей с ограниченными возможностями в городе Кочабамба. В апреле с.г. полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста инвалидов в Ла-Пасе (Боливия) требовавших повысить ежемесячное пособие до 500 боливиано (72 доллара). В феврале 2012 года полиция применила насилие в отношении марша инвалидов в Ла-Пасе. Причем, люди на колясках добирались туда из разных регионов Боливии почти сто дней, сообщало ранее BBC. Марианелла Пако заявила сегодня, что боливийское правительство проводит социальную политику в интересах людей с ограниченными возможностями и готово к диалогу с ними. Она отметила, что для людей с нарушениями моторно-двигательного аппарата обеспечен доступ к услугам здравоохранения и рабочим местам. Однако, министр осудила «политический фон» протестных акций инвалидов, которые, по ее мнению, финансируются оппозицией. Марианелла Пако заявила также, что среди протестующих инвалидов много таких, кто непримиримо настроены к власти и не хотят идти на диалог.