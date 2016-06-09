Тель-Авив, Израиль, 9 июня, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил ресторан Тель-Авива, где 8 июня произошла стрельба и пообещал наказать виновных палестинцев, передает Business Insider. Туда Нетаньяху отправился после проведения специального заседания Совета безопасности.

Молитва

«Эта нация сильна. Они не победят нас. Мы победим», — сказал израильский премьер.

Он также призвал палестинских лидеров осудить нападение. После разговора с журналистами Нетаньяху остался в ресторане «Макс Бреннер» и побеседовал с посетителями.

Ранее, 8 июня ИА REGNUM передавало о перестрелке в Тель-Авиве, в результате которой погибли три человека и еще шестеро ранены. Командир полиции района Тель-Авива сообщил, что нападавших было двое. Один из них находится под арестом, а другому оказывают медицинскую помощь, т.к. он получил огнестрельные ранения. Израильская полиция говорит, что за атакой стоят палестинцы.