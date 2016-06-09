Москва, 9 июня, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Проект особых экономических зон в том виде, в каком его пытались реализовать, был обречен на провал с самого начала. Его кураторы не смогли, а может и не захотели «продавить» реально работающую концепцию, поэтому большинство ОЭЗ сразу превратились в мертвые проекты. Такое мнение 9 июня высказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор НПАО «Российско-Европейский инвестиционный консорциум» Павел Геннель.

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«Как и в любом другом масштабном проекте, здесь были столь же масштабные злоупотребления. Однако, если бы ОЭЗ за десять лет дали бы какой-то эффект, на эту вечную российскую проблему закрыли бы глаза», — считает Геннель.

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Главная же причина провала особых экономических зон связана с тем, что они были заведомо лишены какой-либо инвестиционной привлекательности, убежден эксперт. «С одной стороны, их размещение было, чаще всего, бессмысленным с точки зрения организации бизнеса, логистики и обеспечения его трудовыми ресурсами. С другой стороны, предоставляемые в рамках этих зон налоговые и таможенные льготы не оправдывали вложений в создание производств, фактически, в чистом поле», — пояснил Геннель.

«Поэтому на три десятка ОЭЗ даже по официальным данным за 10 лет нашлось всего около 400 инвесторов, да и те нередко занимались либо инфраструктурой тех же зон, либо использовали их как внутренний офшор», — продолжил он.

В конечном счете проект особых экономических зон мог бы «выстрелить» только в том случае, если бы власти изначально имели совершенно иной подход к задаче: «Спасти ОЭЗ могли бы более привлекательные условия или же изначально иная концепция, базирующаяся на создании научно-производственных кластеров вокруг существующих «корневых» предприятий как это делается, например, в Китае».

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Однако такой сценарий привел бы к серьезному сопротивлению разных уровней власти, что и, видимо, стало главным препятствием на пути проекта, отметил эксперт: «И то, и другое вызвало бы резкое неприятие и местных властей, и Минфина, которые были бы недовольны падением налоговых поступлений из-за массового переезда бизнеса в льготные зоны или предоставления льгот тем самым «корневым» предприятиям, уже являющимся крупнейшими налогоплательщиками региона».

В итоге, считает Геннель, «кураторы проекта, видимо, не смогли, а может быть и не захотели продавить реально работающую концепцию, поэтому большинство ОЭЗ превратились в мертвые проекты еще не родившись, не только не оправдав надежд бизнеса, но и сыграв на руку оппонировавшим самой идее таможенникам и налоговикам». Напомним, что 9 июня газета «КоммерсантЪ» сообщила о том, что в России решено прекратить создание новых особых экономических зон до тех пор, пока не будут разработаны единые подходы к таким зонам и территориям опережающего развития. При этом десять действующих ОЭЗ будут закрыты, а все остальные будут переданы регионам. За 10 лет в России всего было создано 33 ОЭЗ.