Лима, 9 июня, 2016, 22:07 — ИА Регнум. В Перу подсчитано 99, 53 процента голосов избирателей, принимавших участие в выборах президента страны 5 июня с.г. По результатам продолжает лидировать кандидат в президенты Педро Пабло Кучински (50, 11 процента голосов), у Кейко Фухимори — 49, 88 процента. Разница составляет 39 201 голос, но эта дистанция, по оценкам экспертов, уже непреодолима. Однако, Кейко Фухимори отказывается признавать поражение и намерена ожидать оглашения окончательных результатов выборов, сообщает Prensa Latina.

Поражение

Ранее, глава Национального офиса избирательных процессов Мариано Кучо заявил, что из-за рубежа поступила треть бюллетеней, остальные ожидаются в четверг, комментирует Pagina 12.

Отметим, что соратники Педро Пабло Кучински уже рассматривают кандидатуры в правительство.