Киев, 9 июня, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Спикер Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что Украина выполнила все условия для отмены виз с Европейским союзом. Об этом Шульц заявил сегодня, 9 июня, в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба президента Украины.

ИА REGNUM

Шульц заверил Порошенко, что приложит все усилия для того, чтобы Европейский парламент принял решение об отмене виз для граждан Украины в ближайшее время. Речь идет о туристических визах.

Завтра, 10 июня в Люксембурге должно пройти заседание Совета Евросоюза. Одним из пунктов повестки заседания значится отмена визовых требований для Украины, Грузии, Турции и Косово.

Стоит отметить, что министры внутренних дел Франции и Германии — Бернар Казнев и Томас де Мезьер высказались против отмены безвизового режима с Украиной. Они считают, что сейчас не лучшее время для этого.