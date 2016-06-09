Тель-Авив, Израиль, 9 июня, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Израильская полиция проводит рейды в мастерских на Западном берегу реки Иордан, где, по ее подозрениям, производятся пистолеты, использованные палестинцами в атаках последних месяцев, передает ABC News.

maannews.net Израильская полиция проводит рейд

Пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд говорит, что оружие сделано в мастерских на улице «Карло». Именно из этих пистолетов, по его словам, стреляли палестинские боевики, убившие вчера (8 июня) в Тель-Авив четырех людей и ранившие еще пятерых.

Израильский сотрудник разведки отметил, что теперь это излюбленное оружие палестинцев, совершающих нападения на Израиль. Он рассказал, что пистолеты созданы на базе шведского пистолета-пулемета «Карл-Густав М/45», т.к. его изготовление сравнительно простое и дешевое. По словам говорившего на правах анонимности разведчика, около сотни таких орудий имеются в обращении в Палестине.