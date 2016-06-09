Москва, 9 июня, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Российский рынок электронной торговли продолжает стремительно расти, несмотря на экономический кризис. По оценкам экспертов, объем e-commerce в 2016 году может достигнуть 850 млрд рублей, при этом особенно быстро увеличивается доля трансграничной интернет-торговли. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на прошедшей 8 июня конференции «Российский рынок E-commerce в текущей экономической ситуации», организатором которой в рамках Недели российского ритейла выступила Франко-российская торгово-промышленная палата.

В повестку мероприятия вошли наиболее актуальные вопросы, связанные с текущей ситуацией на рынке онлайн-торговли, ее тенденциями и прогнозами дальнейшего развития. Согласно данным, представленным Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2015 году объем рынка интернет-торговли в России достиг 750 млрд рублей.

При этом рынок продолжает активно расти, даже несмотря на все экономические трудности. В 2013 году его объем составил 544 млн рублей, а в 2014 году — уже 713 млрд рублей (рост в 31%). После этого рост снизился, составив 7%, однако, опираясь на данные первого квартала 2016 года, специалисты ожидают роста по итогам 2016 года на 16% — до 850 млрд рублей.

«Интернет-торговля в РФ чувствует себя намного лучше, чем офлайн-рынок. Как известно, оборот розничной торговли в России в 2015 году упал на 10%. Вместе с тем, онлайн-рынок смог показать даже прирост в районе 7%. И это связано в первую очередь с тем, что большое количество крупных игроков выходят в сеть, открывают свои интернет-каналы продаж и инвестируют в развитие именно этого канала дистрибьюции», — отметил исполнительный директор АКИТ Артем Соколов.

Разумеется, благоприятную почву для таких тенденций создает изменение поведения самих покупателей, продолжил он: «Большая часть российского населения начинает использовать смартфоны, гаджеты и мобильные приложения, чтобы сравнивать и выбирать товары. В 2015 году уже больше четвертой части покупателей в сети интернет использовали гаджеты, чтобы выбирать товары для заказа в интернете», — отметил Соколов, добавив, что 84 млн человек в России используют сеть интернет каждый день, и половина этой аудитории совершает покупки в интернете.

Говоря о важных тенденциях в сфере интернет-торговли, директор по работе с розничными сетями Nielsen Дмитрий Шевцов отметил, что онлайн и офлайн сегодня стали «дорогой с двухсторонним движением»:

«Если раньше мы говорили, что эти магазины служат для изучения бытовой техники, а потом люди возвращались и делали покупку онлайн, то сейчас можно наблюдать и обратную тенденцию. Сейчас часто изучают информацию онлайн, собирают некоторые купоны, и потом уже делают покупку оффлайн», — подчеркнул он, отметив, что активность онлайн-потребителей по всему миру распространяется, в первую очередь, на поиск информации, сравнение цен и поиск выгодных предложений.

Аналогичного мнения придерживается и директор практики Supply Chain фирмы Deloitte Вардан Гаспарян. «Покупатель изменился, он стал очень информированным. Существует от 6 до 13 разных способов поиска товара, сейчас уже очень сложно отследить потребителя, он может найти информацию в планшете и проверить ее. Вся работа магазинов с консультантами может оказаться бесполезной, поскольку потребитель больше доверяет своему телефону», — отметил Гаспарян, добавив, что в ближайшем будущем особенному испытанию подвергнется феномен лояльности брендам.

Как подчеркнули многие выступающие, на повышенную активность потребителей в online-сфере также повлиял и сам экономический кризис. Люди теперь делают покупки более осознанно, планируют их, ищут скидки и специальные предложения. Как сказал коммерческий директор Яндекс. Деньги Александр Магомедов, по статистике оплата картой онлайн и офлайн «по сути стали уже сопоставимы».

Вместе с тем участники конференции отметили, что с течением времени заметно меняется региональная структура закупок на рынке. В частности, наблюдается рост трансграничной торговли, которая заметно опережает темпы роста торговли локальной, отметил исполнительный директор АКИТ Артем Соколов. «Объем трансграничной торговли достиг почти уже 30% от объема всего рынка е-коммерс в России и по результатам прошлого года составил 230 млрд рублей. По первому кварталу 2016 года это уже 70 млрд рублей, и каждый год в 2 или 3 раза темп роста трансграничной торговли опережает темпы роста локальной торговли», — указал он.

«Об этом же говорит и статистика по поступающим в страну международным почтовым отправлениям», — продолжил Соколов. Еще в 2013 году их объем составлял лишь 35 млн, в 2014 — уже 78, в 2015 — 135. При этом за первый квартал 2016 года число входящих международных направлений в Россию составило почти в три раза больше, чем в первом квартале 2015 года: 48 млн против 17.

Основную долю покупок в зарубежных интернет-магазинах составляет бытовая техника и электрика — на нее приходится треть рынка. «Более того, бытовая техника и электроника в последние годы стала уже такой товарной категорией, которую больше пятой части россиян заказывают именно в онлайне», — подчеркнул Соколов.

Дальше идут одежда и обувь. «Если объединить эти две товарные категории, то получается еще одна треть рынка, которую они стабильно занимают на протяжении нескольких лет», — продолжил он.

При этом лидером, центром сосредоточения таких заказов выступает столица — 46% приходится именно на Москву, на Санкт-Петербург — 11%, и, соответственно, на все остальные регионы около 43%. Тем не менее, такой дисбаланс постепенно сглаживается, и доля регионов в распределении по закупкам из-за рубежа устойчиво растет, отметил представитель АКИТ.

При этом главный тренд трансграничной интернет-торговли заключается в устойчивом росте доли покупок за рубежом в китайских магазинах. «Более половины покупателей за последние 12 месяцев совершали покупку в китайских интернет-магазинах. Это на треть больше, чем в прошлом году, и почти в два раза больше, чем три года назад. Тренд совершенно очевиден», — отметил коммерческий директор Яндекс. Деньги Александр Магомедов, добавив, что покупки в европейских магазинах сохраняют сравнительно высокую долю, хоть и не растут такими темпами.

Тем не менее, при всей положительной динамике интернет-торговли, в сравнении со многими зарубежными странами позиции России выглядят достаточно скромно. При мировом объеме e-commerce в 2 трлн долларов по итогам 2015 года, Россия занимает долю от мировой в отрасли лишь в 3,5%.

Среди лидеров в сфере интернет-торговли — Южная Корея, Китай, Великобритания. «Общепринято, что Великобритания и Китай являются пионерами в освоении онлайн-торговли. Франция второе место в Европе», — заявил директор по работе с розничными сетями Nielsen Дмитрий Шевцов.

При этом, в разных регионах мира причины такого роста также различаются, указал он. Так, в Китае около трети торговли детскими товарами осуществляется через интернет. Высокая доля Поднебесной связана, прежде всего, с тем, что китайцы имеют сложности с поиском необходимых товаров в магазинах. «Нужных товаров просто в доступе нет. В этом отношении электронная торговля выполняет очень важную социальную функцию».

Что же касается самой России, то в нашей стране существуют существенные барьеры для развития онлайн-торговли. Среди них особенно выделяются стоимость доставки, вопросы гарантий качества доставляемых товаров, консерватизм потребителей, отметил Шевцов.

При этом российские ритейлеры сталкиваются и с рядом других специфических трудностей — например, с высокими ставками эквайринга, от которых особенно страдают владельцы небольших интернет-магазинов. «Комиссия 3,5% с каждой транзакции за каждую покупку отталкивает предпринимателей от самого прозрачного средства платежа. Все переходят на наличный оборот, что способствует развитию теневого сектора экономики», — отметил Артем Соколов.

Само существование высокой доли серого рынка в свою очередь, также негативно влияет на развитие интернет-торговли. Особенно это касается сегмента одежды и обуви, где велико количество контрафактных изделий, товаров, ввезенных в нарушение правил таможенного оформления.

Наконец, одними из самых существенных препон для развития отечественного электронного ритейла были названы несимметричные конкурентные условия между российскими и иностранными интернет-магазинами, торгующими с гражданами напрямую.

«Для того, чтобы ввезти товар на территорию РФ, необходимо заплатить ввозной НДС 18%, ввозные пошлины в 8%, что, безусловно, увеличивает стоимость конечного продукта для потребителя. Кроме того, российский ритейлер обязан иметь официального импортера, обеспечить потребителя всей необходимой информацией на русском языке, маркировать товары, выдавать гарантию на эти товары, выполнять требования о защите прав потребления», — перечислил Артем Соколов.

«Понятное дело, что никаких таких обязанностей при трансграничной торговле у зарубежных игроков нет. Это им помогает экономить и исключать целый ряд издержек, и разница в стоимости между локальными и зарубежными игроками достигает 30% и более», — добавил он.

На этом фоне в России установлены самые лояльные правила ввоза товаров для личного пользования в мире. «Порог беспошлинного ввоза составляет 1000 евро, что по текущему курсу составляет 75 000 рублей. Таким образом, проходит абсолютно любой товар, который может быть заказан за границей», — отметил исполнительный директор АКИТ.

В качестве решения этой проблемы могут послужить широко используемые за рубежом методы, которые помогают обеспечить равные конкурентные возможности для местных и иностранных компаний. «Самое последнее, что обсуждалось на саммите G20 — что за товарные поставки в странах, где остаются прибыли, должен взиматься ввозной НДС. Этот подход был рекомендован для внедрения многим странам мира», — подчеркнул Соколов.

В то же время существует и универсальная проблема, связанная с переходом розничной торговли в online-формат, отметил директор практики Supply Chain Deloitte Вардан Гаспарян.

«Сейчас всё сложнее говорить о существовании отдельных каналов продаж. Каждый источник входа, от аккаунтов в Twitter и, заканчивая непосредственно магазином — всё это является точкой взаимодействия покупателя с ритейлером. Главный ключевой тренд — что это не разные каналы, а один канал», — подчеркнул он.

Это означает рост требований покупателей, и часто ритейлерам весьма сложно перестроиться под новые условия. «Часто для удовлетворения покупателя требуется накапливать запасов больше, чем система может выдержать. Система планирования теперь нужна гораздо более сложная, чем требовалась до сих пор. Цена ошибки прогнозов очень дорого стоит, и чем больше каналов взаимодействия с покупателем, тем больше цена этой ошибки», — сказал Гаспарян.

Вместе с этим, как отметили участники конференции, в дальнейшем конкурентное преимущество будут получать те ритейлеры, которые смогут совмещать все форматы розничной торговли. Исторически происходило не столько вытеснение прежних форматов новыми, сколько их синтез — конкуренция происходит не столько между различными форматами, сколько между участниками рынка, которые с разной степенью успеха способны соединить разные формы взаимодействия с конечным потребителем в своей деятельности.

Обсуждая технологические новшества в области электронной коммерции, выступающие также отметили возможность появления новых форматов. В то время как сейчас вся деятельность ритейлеров исходит из предпосылки, что покупатель желает активно выбирать продукцию, есть достаточно большая группа потребителей, которые не хотят выбирать товар из бесконечного ассортимента — возможность работы в направлении таких клиентов имеет большой потенциал для новых идей.

С 7 по 12 июня 2016 года в Москве во второй раз проходит Неделя российского ритейла. Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли и определяются подходы государства к развитию современного рынка ритейла, организовано министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

Впервые Неделя российского ритейла прошла со 2 по 6 июня 2015 года и собрала более 3000 участников. Как и в прошлом году, Неделя российского ритейла проходит при поддержке Франко-российской торгово-промышленной палаты и Комитета по розничной торговле.